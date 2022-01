LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: uomini elite tra poco in gara, Pidcock corre per la storia (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:10 Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara di questi Mondiali di Ciclocross 2022, la gara riservata agli uomini elite! Il programma della terza giornata – Presentazione della gara e favoriti – Preview delle gare odierne – Il percorso di Fayetteville Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville 2022. Finalmente arrivato il momento più atteso dell’anno, quello in cui si assegna la maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Amici di OA Sport benvenuti alladell’ultimadi questidi, lariservata agli! Il programma della terza giornata – Presentazione dellae favoriti – Preview delle gare odierne – Il percorso di Fayetteville Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenute/i alladella prova riservata aglidei Campionati del Mondo didi Fayetteville. Finalmente arrivato il momento più atteso dell’anno, quello in cui si assegna la maglia ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: occasione iridata per tanti, Pidcock e Iserbyt i favoriti - ILENIALazzaro : RT @C_C_Podcast: La programmazione della settimana per quanto riguarda le nostre live #twitch: - Mercoledì 02/02 ore 18.30 speciale sui Mo… - C_C_Podcast : La programmazione della settimana per quanto riguarda le nostre live #twitch: - Mercoledì 02/02 ore 18.30 speciale… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Mondiali 2022 in DIRETTA: occasione iridata per tanti Pidcock e Iserbyt i favoriti - #Ciclocross… - infoitsport : LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALE! Marianne Vos batte Brand p… -