L'alpinista Corrado "Korra" Pesce è gravemente ferito e disperso da due giorni sul Cerro Torre, in Patagonia (Di domenica 30 gennaio 2022) Corrado Pesce detto "Korra", un alpinista 41enne di Novara molto noto e rispettato nell'ambiente, è disperso da quasi due giorni sul Cerro Torre, una celebre montagna in Patagonia tra Argentina e Cile. Pesce era rimasto gravemente ferito e senza attrezzatura

