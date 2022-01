La Juve non si ferma più: scambio con Kaio Jorge, Inter ko (Di domenica 30 gennaio 2022) La Juventus è inarrestabile e, dopo l’arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri, pianifica uno scambio in Serie A: l’Inter trema Il calciomercato invernale sta vedendo la Juventus come uno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Lantus è inarrestabile e, dopo l’arrivo di Vlahovic alla corte di Allegri, pianifica unoin Serie A: l’trema Il calciomercato invernale sta vedendo lantus come uno… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : Non abbiamo ancora finito ???? L'autografo di Dušan per voi ??? #DV7?? - AlfredoPedulla : Quindi: io #Juve prendo #Vlahovic, fantastico colpo, e me lo ripago quasi trattando #Kulusevski e #Bentancur con il… - AlfredoPedulla : #Kulusevski: la #Juve chiede 35 e obbligo. Il #Tottenham arriva a 30 con diritto che può diventare obbligo. Per… - CCokina12 : RT @Effemarziano22: Praticamente a distanza di due anni #Kulusevski non ha perso valore sul mercato e vale sempre 40M da seconda/terza scel… - okimilanisti : La juve la prova di forza lo ha dato quando ha preso Allegri a 9 mln a stagione. Ha preso il miglior allenatore per… -