Juve, è Nandez l'ultimo colpo? Il futuro del Milan passa dall'attacco (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le tre notizie più "calde" del calciomercato commentate da Filippo Di Chiara. In studio Giacomo Detomaso. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le tre notizie più "calde" del calciomercato commentate da Filippo Di Chiara. In studio Giacomo Detomaso.

Advertising

Gazzetta_it : Juve scatenata: dopo Zakaria, avanti su Nandez. Si tratta lo scambio con Kaio Jorge #calciomercato - SkySport : Juventus, Zakaria in chiusura e può arrivare anche Nandez #SkySport #SkyCalciomercato #Zakaria #Nandez #Juventus - _Morik92_ : Un accordo nell'accordo che potrebbe nascere tra #Juve e #Cagliari per #Nandez: i bianconeri si impegnerebbero a pa… - _J_Jack_ : RT @saulniggez: Juve Vlahovic Zakaria Nandez Gatti (Bremer) Milan Renato Sanches Lazetic Inter Caicedo Primi in classifica siamo..una ve… - infoitsport : Mercato Juve: per Nandez si attendono sviluppi da Giulini -