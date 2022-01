Inter, Inzaghi si è negativizzato: la notizia (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico Simone Inzaghi, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 24 gennaio, è guarito e tornerà a lavorare ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti (fissata per lunedì dopo la domenica di riposo). Lo riferisce il sito del Corriere dello Sport. Simone Inzaghi InterUna lieta notizia per l’ex allenatore della Lazio che potrà dunque sedere in panchina nell’importante derby di campionato del 5 febbraio contro il Milan di Pioli. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico Simone, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 24 gennaio, è guarito e tornerà a lavorare ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti (fissata per lunedì dopo la domenica di riposo). Lo riferisce il sito del Corriere dello Sport. SimoneUna lietaper l’ex allenatore della Lazio che potrà dunque sedere in panchina nell’importante derby di campionato del 5 febbraio contro il Milan di Pioli. VINCENZO BONIELLO

