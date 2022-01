Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne (Di domenica 30 gennaio 2022) Incidente mortale ieri sera intorno alle 19.30 a Roma in via Torrevecchia, altezza civico 649. La vittima è un 62enne che era alla guida di uno scooter. Coinvolto nell'Incidente anche un 43enne alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022)mortale ieri sera intorno alle 19.30 ain via, altezza civico 649. La vittima è unche era alla guida di uno scooter. Coinvolto nell'anche un 43enne alla ...

Advertising

StraNotizie : Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne - fisco24_info : Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne: (Adnkronos) - Coinvolto nell'incidente anche un 43e… - italiaserait : Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne - TV7Benevento : Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne... - sulsitodisimone : Incidente su via Torrevecchia a Roma, morto scooterista 62enne -