Giulia Salemi arriva a Sanremo debuttando in un nuovo ruolo | I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di domenica 30 gennaio 2022)arriverà ain un inedito: debutterà come inviata speciale per Radio Kiss Kiss. Ecco iL’ amatissima influencernelle ultime ore ha stupito tutti i suoi follower annunciando una meravigliosa e nuova esperienza direttamente a. In vista della 72esima edizione del Festival di, l’ex gieffina dopo aver conquistato il cuore di tantissimi italiani risultando una dei volti più noti sui social è pronta ad immergersi in una nuova avventura. Quest’anno laha debuttato come co-conduttrice del GFVipParty affiancando Gaia Zorzi, nel format ideato dal Grande Fratello Vip 6.ha fatto tanta strada negli ultimi e conquistato importanti ...