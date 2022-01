GF Vip | Delia Duran segue un copione | i sospetti e cosa non torna

(Di domenica 30 gennaio 2022) Per il GF Vip 6, è giunto il tempo dell’ennesima controversia. Siamo di fronte a uno dei reality show più seguiti dal pubblico, a cui possiamo di certo applicare la filosofia dell’Odi et Amo. Abbiamo ripreso più volte gli atteggiamenti e le parole del triangolo formato da Alex Belli,e Soleil Sorge. C’è un risvolto che però potrebbe compromettere la veridicità dello show che ci è stato offerto:è stata trovata a sbirciare da un foglio di carta – un, suggeriscono alcuni – da Jessica Selassiè. GF Vip 6, isu: ilUn vero e proprio sospetto, mosso da Jessica Selassiè (e sostenuto da Manila Nazzaro), si è ormai diffuso all’interno della Casa. Al centro della questione ci sarebbe ...

... e mette in discussione la veridicità del comportamento diall'interno della casa del Grande Fratello. L'ex Miss Italia ha sicuramente smosso le acque da quando è entrata in casa, e ha ...Un amore grande, quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nato nella casa del Grande Fratello. Il nuotatore vittima di una assurda sparatoria a Roma che lo ha costretto su una sedia a ...al ...Delia Duran ha un copione già scritto al GF Vip? Macchè! La verità è un'altra Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull'anta dell'armadio e l'altra che stava leggendo o te ...Che Delia stia recitando lo diciamo da settimane ma che le abbiano persino stampato la sua parte, sarebbe davvero pazzesco. Da questa notte circolavano sui social alcune immagini che mostravano Delia ...