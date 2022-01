Genoa, Spors su Frendrup: «Colpo il linea con la nostra ricerca di giovani talenti» (Di domenica 30 gennaio 2022) Il g.m. del Genoa Spors ha commentato l’arrivo in rossoblù del centrocampista Frendrup Johannes Spors, general manager del Genoa, ai canali ufficiali del Grifone ha commentato l’arrivo in rossoblù del centrocampista Frendrup. LE PAROLE – «Sono contento dell’acquisto di Frendrup, che è in linea con la nostra strategia di ricercare i migliori talenti giovani ma già con esperienza. Morten rinforzerà il nostro centrocampo con le sue caratteristiche di recupera palloni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Il g.m. delha commentato l’arrivo in rossoblù del centrocampistaJohannes, general manager del, ai canali ufficiali del Grifone ha commentato l’arrivo in rossoblù del centrocampista. LE PAROLE – «Sono contento dell’acquisto di, che è incon lastrategia dire i migliorima già con esperienza. Morten rinforzerà il nostro centrocampo con le sue caratteristiche di recupera palloni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

