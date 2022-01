Gaeta | due ragazzi restano bloccati sul Monte Orlando | l’intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 gennaio 2022)– Nella tarda mattinata di sabato 29 gennaio il personale operativo deideldel Comando di Latina è intervenuto nel Comune dia seguito di segnalazioni, giunte al Numero Unico di Emergenza 112, riguardo due rocciatori in difficoltà. Giunta sul posto, la squadra territoriale deideldel distaccamento di, ha constatato la presenza di due rocciatori in difficoltà su una parete a picco sul mare, sulla “Montagna spaccata” del. Entrambi i, della provincia di Frosinone, erano fermi su un terrazzamento di roccia a circa 80 metri dal punto più vicino ai soccorritori. Entrambi erano in buone condizioni fisiche e non lamentavano problemi sanitari. Vista la ...