Formula E | avvio difficile per Antonio Giovinazzi Squadra distante dalle top e ambientamento | le cause

(Di domenica 30 gennaio 2022)in salita per Antionionel Mondiale diE dopo il primo doubleheader in Arabia Saudita. Come da pronostico il pugliese non è riuscito a battagliare con i restanti protagonisti della serie che hanno dato vita a due interessanti prove che hanno premiato l’olandese Nick De Vries (Mercedes) e l’elvetico Edoardo Mortara (Venturi). Il team Dragon/Pensk, non uno dei migliori della serie, ha faticato a trovare il passo e sinprove libere si poteva intuire il risultato finale. Il nostro connazionale ha provato disperatamente a lottare in fondo alla griglia nelle due competizioni previste, una missione non riuscita. In ogni caso non bisogna preoccuparsi, sono infatti pochissimi i casi di coloro che hanno subito ben figurato in una serie che non ha eguali nel motorsport. Il format e soprattutto le ...