F1 | anche Mercedes fa flop al crash test

(Di domenica 30 gennaio 2022) Le scuderie regine della Formula Uno sono in difficoltà? È facile pensarlo, dopo le voci che abbiamo sentito in questi giorni. Dopo la Red Bull,laavrebbe fallito uno dei severissiminecessari per l’omologazione in F1. La W13, sigla della monoposto 2022, avrebbe mancato la prova degli urti laterali, a differenza dei campioni del mondo che hanno steccato nell’impatto frontale. A Brackley stanno correndo ai ripari, ma questo comporterà dei ritardi sulla tabella di marcia.F1: perché ha fallito il? La scuderia della Stella ha mandato in sede di verifica una scocca con una soluzione delle pance laterali estrema, vantaggiosa per l’efficienza aerodinamica. Non conosciamo i dettagli di questa soluzione, ma qualunque fosse, ...

Advertising

insider_motori : #F1 : non solo #RedBull , anche #Mercedes ha problemi con i crash test: fallito quello laterale sulle pance, la sco… - unafuriosa : amo se dici di fare i soldi, che fai i milioni e blablabla, e ti compri un auto usata, anche se è mercedes, fai ride - Actarus761 : @amittrajit @SebOgier @OfficialWRC Bayer:' Anche vincendo il ricorso di Mercedes,Verstappen sarebbe stato comunque… - Actarus761 : @SkySportsF1 Bayer:' Anche vincendo il ricorso di Mercedes,Verstappen sarebbe stato comunque campione del mondo!'..… - Actarus761 : @F1 @lawrobarretto @McLarenF1 Bayer:' Anche vincendo il ricorso di Mercedes,Verstappen sarebbe stato comunque campi… -

Ultime Notizie dalla rete : anche Mercedes

Lewis Hamilton su Instagram è tornato ad avere un profilo seguito. Il pilota dellaha infatti improvvisamente azzerato i 'follow' in seguito ai fatti di Abu Dhabi a proposito ...famaa ...Tuttavia, è molto probabile cheadotti quelli dell'attuale Classe C. Ci saràuna versione AMG? Possibile ma ora è ancora troppo presto per capire come evolverà questo progetto. Visto ...Il Mondiale 2021 di F1 è ormai alle spalle, anche se la FIA ha deciso di dare il via a un'inchiesta per far luce sui fatti dell'ultimo GP di Abu Dhabi, decisivo per l'assegnazione del titolo iridato p ...RIAD – Altre due Mercedes, anche se non quelle ufficiali, sul podio saudita di Diriyah nel secondo ePrix dell'ottava stagione della Formula E. Oggi ha vinto Edoardo Mortara, che ...