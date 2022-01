Everton | i tifosi scelgono il prossimo allenatore | «Lampard in»

(Di domenica 30 gennaio 2022) L’ancora deve ufficializzare il nuovo, ma per ic’è soltanto un nome: FrankL’ancora deve sciogliere gli ultimi dubbi per il post Benitez. Tanti i nomi usciti nelle ultime settimane, tra cui anche quello di Cannavaro. I, però, non hanno dubbi e hanno detto la loro per l’del futuro: «in». Proprio l’ex Chelsea sarebbe in cima la lista dei desideri dei sostenitori dei Toffies dopo che nelle ultime ore si era parlato anche di un ritorno di Vitor Pereira non gradito dalla piazza. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ross Barkley Il ritorno del figliol prodigo. Il salto di qualità al Chelsea è finito nel modo peggiore: Barkley… - La situazione che troverà non sarà delle più semplici. I Toffees non vincono dal 6 dicembre, contro l'Arsenal e in… - Everton, Vitor Pereira: "Ho avuto contatti col club". Ma i tifosi sono contrari

Wayne Rooney ha detto no all'Everton. È stato lo stesso ex attaccante dei Toffees, oggi allenatore del Derby County, ad ammettere i contatti con il club.