Doveri, attese e speranze. La reazione web alle parole d'ordine di Mattarella (Di domenica 30 gennaio 2022) Se potessero scrivere, sceneggiare e girare un nuovo sequel del loro più grande successo cinematografico del 1980, realizzato nel paleolitico della Rete, Jim Abrahams e i fratelli David e Jerry Zucker avrebbero già tutto pronto, attori, soggetto, gag, imprevisti e improvvisazione a gogò e, ovviamente, il necessario lieto fine. Dovrebbero solo cambiare il titolo e sostituire l'aereo con il Parlamento più pazzo del mondo. Perché questa è stata la settimana che ci siamo lasciati alle spalle, "pazza" e incredibile, talmente straniante che evitare di essere banali e ripetitivi è impresa assai difficile. Sono saltati nomi autorevoli, antiche alleanze, convenzioni e regole del bon ton istituzionale, rapporti personali – ma questi nella partita per il Colle contano davvero poco – mezzi accordi e patti di ferro e in questo caravanserraglio di ...

