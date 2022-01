Ciclocross, Mondiali 2022: Tom Pidcock fa la storia, primo trionfo britannico. Apoteosi dopo l’oro olimpico (Di lunedì 31 gennaio 2022) storia doveva essere e storia è stata. Nell’ultima gara della rassegna iridata di Ciclocross, Tom Pidcock si è laureato Campione del Mondo a Fayetteville, con una prestazione da dominatore. Gli è sostanzialmente bastato uno scatto prima ancora della metà della gara per regolare tutti gli avversari e concedersi una cavalcata trionfale fino al traguardo. Il grande vantaggio accumulato sugli inseguitori ha dato la possibilità a Pidcock di regalare anche spettacolo per tutti gli spettatori con delle acrobazie sui salti e la sua tipica esultanza stendendosi sul sellino e imitando Superman. primo britannico di sempre ad indossare la maglia iridata nella categoria Elite, Pidcock diventa anche il primo atleta a vincere l’oro ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022)doveva essere eè stata. Nell’ultima gara della rassegna iridata di, Tomsi è laureato Campione del Mondo a Fayetteville, con una prestazione da dominatore. Gli è sostanzialmente bastato uno scatto prima ancora della metà della gara per regolare tutti gli avversari e concedersi una cavalcata trionfale fino al traguardo. Il grande vantaggio accumulato sugli inseguitori ha dato la possibilità adi regalare anche spettacolo per tutti gli spettatori con delle acrobazie sui salti e la sua tipica esultanza stendendosi sul sellino e imitando Superman.di sempre ad indossare la maglia iridata nella categoria Elite,diventa anche ilatleta a vincere...

