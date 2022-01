Catanzaro, Vivarini: “Vincere a Catania non era facile. Abbiamo meritato i 3 punti” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico del Catanzaro Vivarini esulta dopo la vittoria al "Massimino" di Catania per 1-2, che rilancia i giallorossi in Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 30 gennaio 2022) Il tecnico delesulta dopo la vittoria al "Massimino" diper 1-2, che rilancia i giallorossi in Serie C

Advertising

Mediagol : Catanzaro, Vivarini: “Vincere a Catania non era facile. Abbiamo meritato i 3 punti” - TSTARANTO : VIDEO Catanzaro, Vivarini: 'Vincere a Catania non era facile' - NotiziarioC : Catanzaro, mister Vivarini: «Da oggi in poi cambia tutto» - Czinforma : - TSTARANTO : VIDEO Catanzaro, Vivarini: 'Dobbiamo subito cancellare la prestazione con il Palermo' -