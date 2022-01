Amici 21 | Aisha in lacrime con Lorella | ecco il toccante motivo

Leggi su leggilo

(Di domenica 30 gennaio 2022) La new entry diha parlato di una sua insicurezza,si sfoga con la coachCuccarini. Vediamo i dettagli. Martedì 25 gennaio è andato in onda il solito daytime di, questa volta dedicato alla giovane cantante della squadra diCuccarini,. L’artista, nonostante sia in grado di esprimere energia e L'articolo proviene da Leggilo.org.