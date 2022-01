Alessandro Gassmann: "Mio padre Vittorio mi punì, mi fece fare il barista" (Di domenica 30 gennaio 2022) Alessandro Gassmann ha recentemente scelto il Corriere della Sera per parlare di suo padre, Vittorio Gassman, e di quella volta che lo punì facendogli fare il barista. Alessandro Gassmann, recentemente intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e di suo padre, raccontando un divertente aneddoto che vede come protagonista il leggendario Vittorio Gassman. "Mi ero iscritto ad Agraria all'università di Perugia e, per dirla con un eufemismo, non sono mai stato uno studente modello. Dopo essere stato rimandato in latino e greco, per punizione mio padre Vittorio mi mandò a fare il barista." Ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)ha recentemente scelto il Corriere della Sera per parlare di suoGassman, e di quella volta che lofacendogliil, recentemente intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e di suo, raccontando un divertente aneddoto che vede come protagonista il leggendarioGassman. "Mi ero iscritto ad Agraria all'università di Perugia e, per dirla con un eufemismo, non sono mai stato uno studente modello. Dopo essere stato rimandato in latino e greco, per punizione miomi mandò ail." Ha ...

