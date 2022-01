UFFICIALE – Verre passa all’Empoli

Leggi su 11contro11

(Di sabato 29 gennaio 2022) Adesso èè un nuovo giocatore dell’Empoli. Il centrocampista classe classe ’94 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Acquisto che, almeno nei piani di Andreazzoli, serve a colmare il vuoto lasciato da Ricci, a un passo dal Torino. Un’operazione che ha preso corpo negli ultimi giorni e che si è concretizzato nel pomeriggio di oggi. Valerionella prima parte di stagione ha collezionato 12 presenze con la maglia della Sampdoria, realizzando un solo gol in Coppa Italia. Il centrocampista nato a Roma non è mai entrato nelle rotazioni di mister D’Aversa, complici anche diversi infortuni che lo hanno tenuto spesso lontano dai campi. L’arrivo di Giampaolo non ha fatto altro che sancire la fine della sua avventura con la maglia della Sampdoria. ??????? ????? ?? ????'?????? Centrocampista classe ...