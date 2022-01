Quirinale, si va verso il Mattarella-bis: ecco la DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella prima mattinata sono state convocate nuove assemblee per il Quirinale. Salvini spinge ancora per il nome femminile, senza successo Per ora, ancora nulla di fatto. La faccenda del Quirinale è ancora irrisolta. Nella prima mattinata c’è stato ancora un altro vertice dei leader, ma le assemblee non sono riuscite a trovare un accordo. I deputati dei principali partiti non sono riusciti a trovare la quadra attorno a un nome, quindi al momento la situazione è in stallo. Fino a ieri, Elisabetta Belloni sembrava un nome papabile. Stamattina, invece, Italia Viva, Forza Italia e LeU hanno stabilito la loro contrarietà nei confronti del nome femminile per il Quirinale. Dunque la situazione è nuovamente ingolfata. Salvini, dal canto suo, spinge ancora per una donna alla presidenza della Repubblica, soluzione che al momento spezza di ... Leggi su zon (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella prima mattinata sono state convocate nuove assemblee per il. Salvini spinge ancora per il nome femminile, senza successo Per ora, ancora nulla di fatto. La faccenda delè ancora irrisolta. Nella prima mattinata c’è stato ancora un altro vertice dei leader, ma le assemblee non sono riuscite a trovare un accordo. I deputati dei principali partiti non sono riusciti a trovare la quadra attorno a un nome, quindi al momento la situazione è in stallo. Fino a ieri, Elisabetta Belloni sembrava un nome papabile. Stamattina, invece, Italia Viva, Forza Italia e LeU hanno stabilito la loro contrarietà nei confronti del nome femminile per il. Dunque la situazione è nuovamente ingolfata. Salvini, dal canto suo, spinge ancora per una donna alla presidenza della Repubblica, soluzione che al momento spezza di ...

Advertising

lorepregliasco : Si va verso la sconfitta di tutti, nell'illusione che la si scambi per la sconfitta di nessuno #Quirinale - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - Open_gol : ?? Finito il vertice di maggioranza. Si va verso il Mattarella bis?? - BellaCiaoRos1FR : RT @PieraBelfanti: Giorgetti verso le dimissioni per fare le scarpe a Salvini? - LiguriaOggi : Quirinale, nuova votazione a Roma, verso il Mattarella Bis -