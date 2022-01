Quirinale, ovvero la Caporetto dei leader di partito (Di sabato 29 gennaio 2022) Sette anni per costruirsi l’immagine di uno dei presidenti più amati della storia repubblicana. Ora nei prossimi sette anni Sergio Mattarella dovrà lottare affinché la sua fibra da costituzionalista non ceda a una forzatura istituzionale a cui non voleva prestarsi. Il dubbio che un Paese occidentale e pienamente democratico possa avere nel ruolo di capo dello Stato la stessa persona per 14 anni aleggia. Anzi, si inspessisce alla luce delle dichiarazioni arrivate proprio dal Quirinale nelle passate settimane: non si può eleggere un presidente della Repubblica a scadenza. Poi, nel solco di quanto detto da due suoi predecessori – Antonio Segni e Giovanni Leone -, Mattarella si era esplicitamente opposto all’opportunità di un secondo mandato presidenziale e, conseguentemente, all’abolizione del semestre bianco. Invece, come successe nel 2013 per Giorgio Napolitano, ecco ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Sette anni per costruirsi l’immagine di uno dei presidenti più amati della storia repubblicana. Ora nei prossimi sette anni Sergio Mattarella dovrà lottare affinché la sua fibra da costituzionalista non ceda a una forzatura istituzionale a cui non voleva prestarsi. Il dubbio che un Paese occidentale e pienamente democratico possa avere nel ruolo di capo dello Stato la stessa persona per 14 anni aleggia. Anzi, si inspessisce alla luce delle dichiarazioni arrivate proprio dalnelle passate settimane: non si può eleggere un presidente della Repubblica a scadenza. Poi, nel solco di quanto detto da due suoi predecessori – Antonio Segni e Giovanni Leone -, Mattarella si era esplicitamente opposto all’opportunità di un secondo mandato presidenziale e, conseguentemente, all’abolizione del semestre bianco. Invece, come successe nel 2013 per Giorgio Napolitano, ecco ...

