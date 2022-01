Presidente della Repubblica, a che punto siamo: lo scontro su una donna, i voti per Mattarella, i veti dei partiti (Di sabato 29 gennaio 2022) Blitz, trappole, dietrofront: la trattativa è ancora bloccata, alla vigilia della settima e dell’ottava votazione. Dopo l’annuncio di Salvini e Conte sulla candidatura di una donna, protestano i ministri del Pd. E avvisano Letta: così noi ci stiamo unendo alle forze estreme Leggi su corriere (Di sabato 29 gennaio 2022) Blitz, trappole, dietrofront: la trattativa è ancora bloccata, alla vigiliasettima e dell’ottava votazione. Dopo l’annuncio di Salvini e Conte sulla candidatura di una, protestano i ministri del Pd. E avvisano Letta: così noi ci stiamo unendo alle forze estreme

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - borghi_claudio : Sarà per me un vero onore oggi poter votare @Pres_Casellati come Presidente della Repubblica di tutti gli Italiani.… - matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - nebenet : RT @FicarraePicone: Chi chiede di far eleggere il Presidente della Repubblica al popolo, lo fa perché conosce il popolo o perché non lo con… - castellammare : RT @NFratoianni: Senza nulla togliere al curriculum di Elisabetta #Belloni, della quale peraltro sono sconosciute le opinioni su qualsiasi… -