Possibile disponibilità PS5 da GameStop senza bundle dopo multa

Leggi su optimagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Assisteremo mai allaPS5 da? La possibilità che la console sia acquistabile da sola e non con titoli o accessori in abbinamento è più concreta che mai. Il motivo è presto dettoche la stessa catena specializzata nel mondo gaming è statata per scorretta condotta commerciale e per una cifra non certo trascurabile. In questa settimana, l’associazione Federconsumatori ha posto l’accento sulla procedura dell’’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che hato proprioa seguito di un articolato procedimento istruttorio. La sanzione di ben 750.000 euro di è resa necessariale segnalazioni di tanti italiani sulla pratica ormai consolidata della catena di ...