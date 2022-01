Marta Riesco desea retomar su carrera como modelo y desfilará en Sevilla (Di sabato 29 gennaio 2022) El pasado jueves, Marta Riesco tomaba una drástica determinación. Superada por la presión mediática, decidía cogerse una baja laboral. El aluvión de noticias en los que figura su nombre ha terminado pasándole factura. Tras visitar junto a un familiar la Clínica López Ibor de Madrid, especializada en salud mental, llegaba a la conclusión de que Un artículo de Semana.es L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 29 gennaio 2022) El pasado jueves,tomaba una drástica determinación. Superada por la presión mediática, decidía cogerse una baja laboral. El aluvión de noticias en los que figura su nombre ha terminado pasándole factura. Tras visitar junto a un familiar la Clínica López Ibor de Madrid, especializada en salud mental, llegaba a la conclusión de que Un artículo de Semana.es L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Marta_Brambilla : @la_bongia Io al buio totale non riesco a dormire… - sabrina_bulla : A me stanno tremando le mani, non riesco a fare le cose che devo fare e non so nemmeno se ciò che ha detto Marta riguarda Marco…. Non bene…. - laverdad_s : @Patxo1492 Marta riesco no le da paz. Fin del comunicado - CARMENALONSO7 : @artbmgphoto1 Marta Riesco - EspanaDiarioES : ?? Marta Riesco ha dicho basta -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Riesco Ludovica Francesconi, l'amore dei 20 anni Marta ne è la dimostrazione: viene descritta come "la bruttina" ma ha un carattere fortissimo, e ... I sentimenti, alla tua età, come sono? "Ho notato che adesso riesco a comprendere di più le emozioni ...

Marta Riesco acude con su madre a la clínica López Ibor Marta Riesco está viviendo una de las etapas más complicadas desde que confesara que está enamorada de Antonio David Flores. Desde el día que saltó la noticia de que mantenía una relación con el ex ...

Quirinale, Conte e Salvini per Belloni. Contrari Renzi e Forza Italia. Pd: Confronto aperto su candidature femminili Il leader M5s lancia hashtag #UnaDonnaPresidente. Sul tavolo anche i nomi Severino e Cartabia. Centristi uniti sul nome di Casini. Il premier Draghi vede Salvini. Iniziativa dei gruppi di centrosinist ...

Ludovica Francesconi, l’amore dei 20 anni Ludovica Francesconi interpreta Marta nella trilogia Sul più bello. Ora esce al cinema la terza puntata: Sempre più bello. Leggi l'intervista ...

ne è la dimostrazione: viene descritta come "la bruttina" ma ha un carattere fortissimo, e ... I sentimenti, alla tua età, come sono? "Ho notato che adessoa comprendere di più le emozioni ...está viviendo una de las etapas más complicadas desde que confesara que está enamorada de Antonio David Flores. Desde el día que saltó la noticia de que mantenía una relación con el ex ...Il leader M5s lancia hashtag #UnaDonnaPresidente. Sul tavolo anche i nomi Severino e Cartabia. Centristi uniti sul nome di Casini. Il premier Draghi vede Salvini. Iniziativa dei gruppi di centrosinist ...Ludovica Francesconi interpreta Marta nella trilogia Sul più bello. Ora esce al cinema la terza puntata: Sempre più bello. Leggi l'intervista ...