Federica Di Carlo, intervista visiva #01 (Di sabato 29 gennaio 2022) Classe 1984. Lavora tra Milano e Roma. La sua pratica si muove al confine tra arte e scienza, per la realizzazione dei suoi lavori collabora con gli scienziati e fisici dei vari centri di ricerca internazionali. L’osservazione degli equilibri del mondo è alla base della ricerca; attraverso l’indagine dei limiti, le connessioni, le resistenze tra l’essere umano e la natura, Di Carlo evidenzia la tensione che si genera tra di essi per poi trasformarli in chiave poetica. La scienza è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 29 gennaio 2022) Classe 1984. Lavora tra Milano e Roma. La sua pratica si muove al confine tra arte e scienza, per la realizzazione dei suoi lavori collabora con gli scienziati e fisici dei vari centri di ricerca internazionali. L’osservazione degli equilibri del mondo è alla base della ricerca; attraverso l’indagine dei limiti, le connessioni, le resistenze tra l’essere umano e la natura, Dievidenzia la tensione che si genera tra di essi per poi trasformarli in chiave poetica. La scienza è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

matteoc1951 : RT @stebaraz: Lo stesso Stagnaro per esempio fu nominato Capo Segreteria Tecnica del Ministro Guidi - figlia del Vice Presidente di Confind… - twMec : RT @stebaraz: Lo stesso Stagnaro per esempio fu nominato Capo Segreteria Tecnica del Ministro Guidi - figlia del Vice Presidente di Confind… - ottobrerosa : RT @stebaraz: Lo stesso Stagnaro per esempio fu nominato Capo Segreteria Tecnica del Ministro Guidi - figlia del Vice Presidente di Confind… - LaPaola110 : RT @stebaraz: Lo stesso Stagnaro per esempio fu nominato Capo Segreteria Tecnica del Ministro Guidi - figlia del Vice Presidente di Confind… - krudesky : RT @stebaraz: Lo stesso Stagnaro per esempio fu nominato Capo Segreteria Tecnica del Ministro Guidi - figlia del Vice Presidente di Confind… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Carlo Il Giorno della Memoria continua nel fine settimana Sabato 29 gennaio, alle 21, al Teatro della Fondazione San Carlo, è in programma il concerto "Cantami un lidele?" con la cantante Federica Doniselli, Giulia Manicardi al pianoforte, Massimo de ...

'Il Rito Contrario', sabato l'inaugurazione in Paggeria Arte & Turismo ... l'inaugurazione della mostra a cura di Carlo Alberto Zini e Magazzini Criminali dal titolo 'Il Rito Contrario', mostra personale di Federica Poletti. All'inaugurazione saranno presenti l'artista e ...

Federica Di Carlo, intervista visiva #01 | il manifesto Il Manifesto Federica Di Carlo, intervista visiva #01 Scopri la nostra prima ospite del 2022. ALT è una rubrica mensile dedicata alle artiste e agli artisti emergenti, una “vetrina virtuale”, un racconto visivo del proprio lavoro: non solo l’opera “fini ...

Alba: quasi pronta la nuova sede dell’AIPo in città, la quarta in Piemonte L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) aprirà presto una sede ad Alba. L’ufficio operativo del Piemonte Sud sarà in alcuni locali dell’ex tribunale in piazza Medford dove sono quasi terminati ...

Sabato 29 gennaio, alle 21, al Teatro della Fondazione San, è in programma il concerto "Cantami un lidele?" con la cantanteDoniselli, Giulia Manicardi al pianoforte, Massimo de ...... l'inaugurazione della mostra a cura diAlberto Zini e Magazzini Criminali dal titolo 'Il Rito Contrario', mostra personale diPoletti. All'inaugurazione saranno presenti l'artista e ...Scopri la nostra prima ospite del 2022. ALT è una rubrica mensile dedicata alle artiste e agli artisti emergenti, una “vetrina virtuale”, un racconto visivo del proprio lavoro: non solo l’opera “fini ...L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) aprirà presto una sede ad Alba. L’ufficio operativo del Piemonte Sud sarà in alcuni locali dell’ex tribunale in piazza Medford dove sono quasi terminati ...