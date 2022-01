“Eros Ramazzotti stia al suo posto” | Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker | i rapporti con Aurora

(Di sabato 29 gennaio 2022)avevano affidato ad una nota Ansa la notizia sulla fine della loro storia d’amore. Nelle passate ore però, l’ex marito della showgirl svizzera ha rotto il silenzio e per la prima volta ha parlato delladain una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Tomaso ha parlato anche del rapporto instaurato negli anni con Aurora, la figlia di Michelle e. " Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore , sono ...E adice: 'Stia al suo posto'. Leggi Anche Michelle Hunziker tra fiori e torte: arrivano pure gli auguri di Tomaso Trussardi 'Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma è stata ...Tomaso Trussardi, di solito molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, stavolta ha usato parole abbastanza forti in un’intervista nei confronti di Eros Ramazzotti, ex marito di Michell ...E’ davvero un’ intervista-bomba quella rilasciata da Tomaso Trussardi a ‘Il Corriere della Sera’. A pochi giorni dall’annuncio della separazione da Michelle Hunziker, con cui ha avuto due figlie, Sole ...