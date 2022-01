“È come se si fosse fermato tutto”: Elisa Isoardi senza filtri, confessione inaspettata (Di sabato 29 gennaio 2022) Elisa Isoardi si è lasciata andare ad alcune rivelazioni inaspettate circa la sua carriera lavorativa: ecco tutti i dettagli. Elisa Isoardi (Fonte: gossipetv.com)Nel corso di un’intervista con il settimanale Gente, Elisa Isoardi ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata, confessando le sue preoccupazioni. Dopo l’avventura con “La prova del cuoco”, Elisa ha passato un periodo molto difficile. Nonostante la breve avventura in Honduras con “L’Isola dei famosi”, esperienza durata molto poco a causa di alcuni problemi fisici, la conduttrice ha confessato di non aver ricevuto molte proposte interessanti negli ultimi tempi. Elisa confessa: “È dura, mi sono sentita fragile” Elisa all’Isola dei Famosi (screenshot YouTube)La ... Leggi su specialmag (Di sabato 29 gennaio 2022)si è lasciata andare ad alcune rivelazioni inaspettate circa la sua carriera lavorativa: ecco tutti i dettagli.(Fonte: gossipetv.com)Nel corso di un’intervista con il settimanale Gente,ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata, confessando le sue preoccupazioni. Dopo l’avventura con “La prova del cuoco”,ha passato un periodo molto difficile. Nonostante la breve avventura in Honduras con “L’Isola dei famosi”, esperienza durata molto poco a causa di alcuni problemi fisici, la conduttrice ha confessato di non aver ricevuto molte proposte interessanti negli ultimi tempi.confessa: “È dura, mi sono sentita fragile”all’Isola dei Famosi (screenshot YouTube)La ...

