Doc – Nelle tue mani 2 | ecco la vera storia di Lorenzo

(Di sabato 29 gennaio 2022) Doc -tue2,ladi: il nuovo appuntamento sarà focalizzato sulla pandemia COVID-19. LadiLazzarini.La serie con protagonista Luca Argentero continua ad entusiasmare il pubblico ed essere una delle fiction più apprezzate di Rai 1. Tornata con la seconda stagione, Doc –tuesta proponendo nuovi episodi di assoluto livello. Dopo la pausa ‘imposta’ da Sanremo, la serie tornerà in onda con un nuovo appuntamento, dove grande protagonista sarà la pandemia causata dal COVID-19; uno degli episodi adatterà unala. Il prossimo appuntamento in prima serata col ...

Advertising

RaiPremium : Alle 21:20 “Doc - Nelle tue mani” 2^ Stagione 3^ p con L Argentero, M Gioli, S Lazzaro e P Spollon, regia di B. Cat… - ZonNapoli : #Cultura #SerieTV #Doc #DocNelleTueMani2 'Cane blu' e il segreto di Lorenzo Lazzarini SARÀ TUTTO SVELATO --->… - ferrix88 : @carbo_marco79 @539th 1) incidenza per e con covid, bassissima, talmente tanto da essere sostenibile senza 'allerte… - frency_mary : DOC Nelle Tue Mani 2 – DOC va a salvare un ragazzo (Ep.6) - frency_mary : DOC Nelle Tue Mani 2 – Fanti vs. Caruso (Ep.5) -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Bassetti: "Anche i medici sono star"/ "Contento per successo ditue mani" Facendo il punto sulla situazione epidemiologia, Bassetti parla di situazione senza dubbio in miglioramento , ...giornate di venerdì 11 e lunedì 14, dalle 9.30 alle 17 , nel circuito potrà essere inserita ...Casasole" mentre al Labirinto di Adriano sarà la volta di una degustazione dell'Orvieto...Ancora un successo per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata di venerdì 28 gennaio 2022 è stata seguita da 3.448.000 telespettatori con il 21.80% di share. Alfonso Signorini ha battuto ...La figlia del tenore Andrea e di Veronica Berti protagonista di uno degli episodi andati in onda giovedì scorso della serie “Doc” su Rai 1 ...