Covid | bambina di 2 anni in pericolo di vita Portata in aereo a Roma

Pisa, 29 gennaio 2022 - È atterrato all'aeroporto militare di Ciampino un C - 130J dell' Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena due anni , positiva ale in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria . La piccola paziente era ricoverata all'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro quando, a causa dell'aggravarsi