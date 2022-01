Contagi tra Studenti: Dati Segnalano Crescita dal 24% al 30% (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità ha raccolto i Dati in merito ai Contagi tra Studenti, segnalando una Crescita dal 24% al 30%. Si spiega “verosimilmente a causa della maggiore attività di ... Leggi su youreduaction (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità ha raccolto iin merito aitra, segnalando unadal 24% al 30%. Si spiega “verosimilmente a causa della maggiore attività di ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi tra Portogallo alle elezioni anticipate, gli aggiornamenti in diretta ...07 Al voto anche i positivi al Covid Più di 1 milione e 200mila persone si trovano in isolamento a causa della crescita dei contagi in tutto il Portogallo, secondo le autorità sanitarie. Tra questi, ...

Via libera a monoclonale a lunga azione di AstraZeneca Ore 16.37 - Casi in calo in Sardegna: meno di mille i nuovi contagi Scendono sotto i mille e di ... Sono stati processati in totale, tra molecolari e antigenici, 22.411 tamponi, con un tasso di ...

Covid oggi Italia, aumentano contagi tra operatori sanitari: "54mila in 30 giorni" Adnkronos Covid, contagi ancora in calo: in provincia di Cremona sono 576 CREMONA - Con 147.338 tamponi eseguiti, è di 14.558 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 576 in provincia di Cremona -, con una percentuale in discesa al 9,8%. Sono in ...

Castellammare di Stabia - Covid, 5 decessi e oltre 1.500 guariti in una settimana Sono stati 599 (209 rilevati da tamponi molecolari) i nuovi contagi da coronavirus a Castellammare di Stabia nel periodo compreso tra il 22 e il 28 gennaio scorsi. Oltre 1.500 (1.517) i ...

