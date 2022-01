Combinata nordica, Seefeld Gundersen: Geiger si impone nella seconda tappa. Buzzi migliore azzurro (Di sabato 29 gennaio 2022) Vinzenz Geiger non fa sconti e vince la seconda tappa della Nordic Combined Triple da Seefeld in Tirol, Austria, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2021/2022. Il tedesco, secondo nella gara di venerdì 28 gennaio, con una prestazione fantastica sugli sci stretti batte l’austriaco e padrone di casa Johannes Lamparter per 1.7 e accorcia in classifica generale. Terzo e autore di una splendida rimonta, il norvegese Joergen Graabak a 4.2. Più staccato, quarto a 11.1, il tedesco Eric Frenzel, arrivato da solo al traguardo. Vince la volata per il quinto posto il tedesco Terence Weber e giunge a 22.6 dalla testa davanti al connazionale Julian Schmid, sesto a 22.9. Settimo a 25.8 l’altro austriaco Martin Fritz. Ottavo e staccato di ben 1:06.9 il finlandese ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Vinzenznon fa sconti e vince ladella Nordic Combined Triple dain Tirol, Austria, valida per la Coppa del Mondo di2021/2022. Il tedesco, secondogara di venerdì 28 gennaio, con una prestazione fantastica sugli sci stretti batte l’austriaco e padrone di casa Johannes Lamparter per 1.7 e accorcia in classifica generale. Terzo e autore di una splendida rimonta, il norvegese Joergen Graabak a 4.2. Più staccato, quarto a 11.1, il tedesco Eric Frenzel, arrivato da solo al traguardo. Vince la volata per il quinto posto il tedesco Terence Weber e giunge a 22.6 dalla testa davanti al connazionale Julian Schmid, sesto a 22.9. Settimo a 25.8 l’altro austriaco Martin Fritz. Ottavo e staccato di ben 1:06.9 il finlandese ...

