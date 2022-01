Chiusa l' intesa nella maggioranza Anche Draghi media Ira Meloni

(Di sabato 29 gennaio 2022) Si è raggiunta un'nel vertice disul bis per Sergio Mattarella. Lo confermano fonti di. Alla fine, dopo sei giorni e sette votazioni andate a vuoto, si torna al punto di partenza: Sergio Mattarella. E' questa la strada scelta dai partiti (con lazione di Mario) per trovare una soluzionehatoin, Fdi di traverso Segui su affaritaliani.it

Advertising

infoitinterno : Quirinale, chiusa intesa nella maggioranza su Mattarella bis - RpNews - tint_adree : Quirinale, chiusa intesa nella maggioranza su Mattarella bis - indacokid : RT @indacokid: @strange_days_82 IL PUNTO PIÙ BASSO DELLA REPUBBLICA ITALIANA!!!! Che schifooooooooo! #matterella #vergogna - Lopinionista : Quirinale, chiusa l'intesa tra i leader della maggioranza: si vota Mattarella bis - infoitinterno : Quirinale, chiusa intesa nella maggioranza su Mattarella bis • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa intesa

Tiscali.it

La prima votazione di oggi si eracon una settima fumata nera, ma l'è arrivata nel corso della mattinata: si va verso un dopo l'apertura di Salvini e un incontro del Capo dello Stato ...Fumata nera in mattinata, ma nel pomeriggio sarà bianca. Raggiunta ormai l'sul nome di Sergio Mattarella, a cui Mario Draghi ha chiesto ufficialmente di rimanere ...387 VOTI PER MATTARELLA...Letta: 'Ha fatto una scelta di generosità'. Draghi: 'E' opportuno per il bene e la stabilità del Paese'. Nel vertice di maggioranza trovato l'accordo dopo una mattinata fitta di trattative. Ira della ...Grazie. Mattarella bis. “L’ intesa su Mattarella è una grandissima gioia”, ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione, lo riporta affaritaliani.it. L’Italia non può ulteriormente essere logorata da c ...