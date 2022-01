Carnevali | “Col Mattarella bis vince il Paese che conferma un presidente amato”

Advertising

sassuolonews : Lucca Sassuolo, contatti col Pisa: c'è fiducia. Il piano di Carnevali #calciomercato - Zoroback_023 : @GiovaB95 Saranno 25/30 più contropartite + pompa col risucchio dell’ amichetto Carnevali a Marotta - Mediagol : Sassuolo, l’AD Carnevali: “Tutto su Scamacca, trattiamo Moro col Padova. Lucca…” - sportface2016 : #SerieA, #Carnevali tuona: 'Ci obbligano a fare i vaccini e lasciano gli stadi vuoti: è un'assurdità, ce l'hanno co… - RaffaeleAmato14 : #Frattesi (discorsi già avanzati con Carnevali), #Scamacca e #Raspadori: una 'carta' per gli affari col #Sassuolo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Carnevali Col

... i nomi sul taccuino dell'adsarebbero principalmente due per il Sassuolo: Lorenzo Lucca del Pisa, per cui sarebbe previsto in giornata un incontroclub toscano per ragionare sulla ...Secondo alcune fonti, risulterebbe già una sorta di intesa di massimaSassuolo sui 30 milioni, ... ha raccontato ieri l'ad dei neroverdi,. Il dirigente, intervenuto a margine dell'...Il ragazzo è attualmente in prestito al Catania ma non potrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato in un terzo club avendo totalizzato presenze in questa stagione anche con la maglia del Padova ...Poi si vedrà“. Queste le parole del manager, riprese dall’inviato di Calciomercato.it: “Abbiamo tante richieste ma l’intenzione nostra è quella di tenerli. In ogni caso, i tifosi nerazzurri si aspetta ...