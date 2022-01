Carlo La Vecchia | «Quando finirà la pandemia? Tra un mese contagi in calo | a Pasqua ne saremo fuori»

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’epidemiologoLa, che insegna all’università di Milano, oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si sbilancia sula. E dice che entro unsaranno in, mentre perdall’emergenza. «Ufficialmente iati con Omicron, che ha iniziato la sua ascesa a metà dicembre, sono 5 milioni, ma possiamo presumere che siano ben oltre il doppio considerando che molti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e solo per pochi giorni», esordisce La. Che poi si spinge a pronosticare cosa succederà nelle prossime settimane: «Il numero di nuoviquotidiani è ...

Advertising

carlo_servadei : RT @F1N1no: Col contratto depositato ecco un dono che l'artista @CorvoRaffaello Mi ha fatto ed io faccio a chiunque lo vorrà. 'Il primo ven… - AnnalisaAntas : RT @stebellentani: Prevista grossa discesa dei casi a febbraio. Tra fine febbraio e inizio marzo casi quasi azzerati (10mila settimanali).… - manuwes123 : RT @stebellentani: Prevista grossa discesa dei casi a febbraio. Tra fine febbraio e inizio marzo casi quasi azzerati (10mila settimanali).… - gierre56 : @dottorbarbieri eppure, sembrerebbe l'unico a non impersonare Ludovico il Moro. non mi pare propenso a chiamare Car… - stebellentani : Prevista grossa discesa dei casi a febbraio. Tra fine febbraio e inizio marzo casi quasi azzerati (10mila settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Vecchia

storia: "Mezzi tecnici" per Aldo Moro , "pugnale, veleno e franchi tiratori" tradusseDonat Cattin . Non c'è epopea presidenziale che non ne contempli l'azione insieme tossica e ...ProfessorLa, ordinario di Epidemiologia all'Università Statale di Milano, è presto per tirare un sospiro di sollievo? "Dobbiamo tenere duro ancora un po', ma non manca molto. Omicron ...(www.stadiotardini.it) - Per la fortunata serie "I luoghi iconici dello Sport" - di cui StadioTardini.it aveva già parlato qualche mese fa, quando erano - ParmaPress24 ...Oh, eccoli, finalmente! "I franchi tiratori - diceva Giulio Andreotti con involuta equanimità - sono la mala pianta di cui ci si rallegra quando si manifesta in ausilio alle proprie tesi e si demonizz ...