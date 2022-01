Calciomercato Venezia, in stallo la trattativa per l’attaccante (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo Gianluca di Marzio, Gianluca Lapadula era il primo sulla lista del Venezia per andare a completare il reparto offensivo ma al momento la trattativa con il Benevento non procede. Gianluca Lapadula BeneventoIl club campano, infatti, non ha ancora accettato la proposta del prestito con diritto di riscattoe quindi al momento non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell’attaccante peruviano. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo Gianluca di Marzio, Gianluca Lapadula era il primo sulla lista delper andare a completare il reparto offensivo ma al momento lacon il Benevento non procede. Gianluca Lapadula BeneventoIl club campano, infatti, non ha ancora accettato la proposta del prestito con diritto di riscattoe quindi al momento non è ancora chiaro quale sarà il futuro delperuviano. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Max_Mogavero : Le cessioni di Lapadula e Moncini, l’arrivo di un altro attaccante: #Benevento, tutto in tre giorni. Per ora, non c… - Calciodistrada_ : Il Venezia attende! ??? #Venezia La proposta con diritto di riscatto per Lapadula è ancora in stand by. L'attaccant… - LeBombeDiVlad : ?? Il #Venezia cerca un centravanti ?? Trattativa avanzata per un giocatore esperto ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - psb_original : Benevento, offerta del Venezia sul tavolo per Lapadula: i Sanniti riflettono #SerieB - CmilanFan : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @VeneziaFC_IT: per #Lapadula ancora nessuna risposta dal @bncalcio -