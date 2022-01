Britney Spears distrugge sua sorella e invoca la macchina della verità: “Bugiarda, feccia umana!” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo gli attacchi delle scorse settimane, Britney Spears ieri sera ha tirato un altro caffeuccio bollentissimo a Jamie Lynn. Questa volta la popstar americana ha addirittura invocato la macchina della verità dell’Alabama. “Il tempismo del tuo libro è stato incredibile, soprattutto essendo consapevole del fatto che il mondo intero non abbia idea di cosa mi sia stato fatto. La famiglia intera, compresa anche te, state dicendo che non sapevate nulla…falsità! La faccia tosta che hai avuto nel pubblicare il tuo libro e mentire, come hai fatto con Alexa Nikolas. Vorrei farti sottoporre alla macchina della verità solo per far sapere alla gente quanto tu stia mentendo sul mio conto. Vorrei che Dio potesse scendere e mostrare a questo mondo ... Leggi su biccy (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo gli attacchi delle scorse settimane,ieri sera ha tirato un altro caffeuccio bollentissimo a Jamie Lynn. Questa volta la popstar americana ha addiritturato ladell’Alabama. “Il tempismo del tuo libro è stato incredibile, soprattutto essendo consapevole del fatto che il mondo intero non abbia idea di cosa mi sia stato fatto. La famiglia intera, compresa anche te, state dicendo che non sapevate nulla…falsità! La faccia tosta che hai avuto nel pubblicare il tuo libro e mentire, come hai fatto con Alexa Nikolas. Vorrei farti sottoporre allasolo per far sapere alla gente quanto tu stia mentendo sul mio conto. Vorrei che Dio potesse scendere e mostrare a questo mondo ...

Advertising

RadioItalia : Emma: 'Vivo solo per questo momento' ?? Emma e Francesca Michielin durante la serata delle cover canteranno 'Baby o… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - Dorian221190 : RT @lukedeso: È tutto il giorno che non smetto di pensare che se Britney Spears fosse stata napoletana uno dei singoli si sarebbe chiamato… - BSNewsItalia : Alexa Nikolas ringrazia Britney Spears per ciò che ha scritto nel suo ultimo post definendola “un’ispirazione”.… - BSNewsItalia : Britney Spears risponde all’ultima intervista di Jamie Lynn: “Il tempismo del tuo libro è stato incredibile, sopra… -