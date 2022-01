Blessin | ' Rangnick | Klopp e Michael Jordan | con il loro esempio salvo il Genoa'

(Di sabato 29 gennaio 2022) Gli occhi che brillano. Un'altra volta. La moglie di Alexander, l'allievo di Ralfche ha preso in corsa la guida delnove giorni fa, aveva già visto quell'espressione quando un ...

Gli occhi che brillano. Un'altra volta. La moglie di Alexander, l'allievo di Ralfche ha preso in corsa la guida del Genoa nove giorni fa, aveva già visto quell'espressione quando un anno e mezzo fa arrivò per il marito la chiamata dell'Ostenda. ...Poi arrivò la telefonata di. Lipsia, Ostenda e ora a Genoa col ds tedesco La Süddeutsche Zeitung scrive del nuovo Genoa tedesco, con il direttore sportivo Spors e il tecnicoil ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il neo allenatore del Genoa Blessin si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Alexander Blessin, neo allenatore del Genoa che ha esord ...Il tecnico vuole la sua squadra geometricamente densa e feroce: il ritmo tenuto nella prima stagione all'Ostenda varrebbe la salvezza ...