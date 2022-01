Barty-Collins in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ashleigh Barty e Danielle Collins si sfideranno nel contesto della finale degli Australian Open 2022. La tennista numero 1 al mondo si presenterà in campo come assoluta favorita per il successo finale, dopo non aver lasciato alcun set per strada nel corso dell’intero percorso in quel di Melbourne. Beneficiaria della spinta del pubblico casalingo, l’Australiana proverà a gestire al meglio la pressione e rispettare il pronostico contro l’ostica statunitense; la giocatrice a stelle e strisce, invece, nuova tra le top 10 Wta, proverà a sorprendere il mondo intero insidiando Barty con i suoi colpi potenti e il suo carisma straripante. In particolare, Collins cercherà di pungere spesso l’opponente sulla diagonale del ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ashleighe Daniellesi sfideranno nel contesto delladegli. La tennista numero 1 al mondo si presenterà in campo come assoluta favorita per il successo, dopo non aver lasciato alcun set per strada nel corso dell’intero percorso in quel di Melbourne. Beneficiaria della spinta del pubblico casalingo, l’a proverà a gestire al meglio la pressione e rispettare il pronostico contro l’ostica statunitense; la giocatrice a stelle e strisce, invece, nuova tra le top 10 Wta, proverà a sorprendere il mondo intero insidiandocon i suoi colpi potenti e il suo carisma straripante. In particolare,cercherà di pungere spesso l’opponente sulla diagonale del ...

