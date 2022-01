Uomini e Donne, Ida rivela che proposta le avrebbe fatto Marcello dopo il programma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Intervistata da “Uomini e Donne Magazine”, il settimanale ufficiale del programma di Maria De Filippi, Ida Platano ha fatto una rivelazione inedita su Marcello Messina, l’ex cavaliere del trono over che ha frequentato per qualche tempo in autunno e col quale sembrava potesse esserci qualcosa di più. Lui tuttavia si è presto tirato indietro, ammettendo che l’iniziale interesse per Ida era scemato, quindi ha lasciato Uomini e Donne per cercare una donna fuori. Alla domanda se si sentono ancora, Ida Platano ha risposto di no ma che si sono sentito una volta dopo che lui ha lasciato il programma. In quell’occasione, Marcello le avrebbe proposto di mantenere un’amicizia. “Lui mi ha proposto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Intervistata da “Magazine”, il settimanale ufficiale deldi Maria De Filippi, Ida Platano haunazione inedita suMessina, l’ex cavaliere del trono over che ha frequentato per qualche tempo in autunno e col quale sembrava potesse esserci qualcosa di più. Lui tuttavia si è presto tirato indietro, ammettendo che l’iniziale interesse per Ida era scemato, quindi ha lasciatoper cercare una donna fuori. Alla domanda se si sentono ancora, Ida Platano ha risposto di no ma che si sono sentito una voltache lui ha lasciato il. In quell’occasione,leproposto di mantenere un’amicizia. “Lui mi ha proposto ...

