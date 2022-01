Tottenham: Conte vuole Kulusevski, trattativa in corso (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Direttore Generale del Tottenham, Fabio Paratici, si è messo all’opera per portare in Inghilterra Dejan Kulusevski, dopo essere sfumata la trattativa per Adama Traoré. Conte vuole lo svedese in squadra, la cui contrattazione è già in atto. Proposto alla Juventus un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il Milan e altre squadre interessate allo svedese sembrano dunque ora indietro nella corsa al 44 bianconero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Direttore Generale del, Fabio Paratici, si è messo all’opera per portare in Inghilterra Dejan, dopo essere sfumata laper Adama Traoré.lo svedese in squadra, la cui contrattazione è già in atto. Proposto alla Juventus un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il Milan e altre squadre interessate allo svedese sembrano dunque ora indietro nella corsa al 44 bianconero. SportFace.

