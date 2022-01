Sorpresa TIm | smartphone in offerta a 5€ al mese

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’anno nuovo si apre con la novità della cinese Xiaomi nel comparto 5G. Tim lancia ai suoi clienti un’imbattibile Per la gran parte della realtà italiana, è ancora solo un’anteprima. Per gli appassionati, un’attesa. Parliamo dell’elegantissimoXiaomi 11 Lite 5G NE, punta di diamante nello stile e nella tecnologia a cui la casa cinese L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoiteconomia : Tim, nessuna sorpresa dell’ultima ora: Pietro Labriola nominato nuovo a.d. -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa TIm

Finanza.com

"Il meeting del Fomc non ha portato nessunain termini di politica monetaria. Tuttavia, è ... con il titolo che sale di oltre il 3% dopo che il colosso guidato daCook ha annunciato di ..."Il meeting del Fomc non ha portato nessunain termini di politica monetaria. Tuttavia, è ... dopo che il colosso guidato daCook ha annunciato di aver riportato il migliore trimestre di ...Nessuna sorpresa dell'ultima ora dal consiglio di amministrazione di Tim che si è riunito ieri sotto la presidenza di Salvatore Rossi. Il nuovo amministratore delegato, Pietro Labriola, ha illustrato ...Tim cambia tutto: super novità in arrivo e un servizio finalmente a costo zero. L'azienda ha in serbo un'offerta che farà felici gli utenti ...