Senaldi | ' Candidatura di Casellati per bruciarla ed arrivare al Mattarella Bis'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista direttore di Libero è intervenuto a Coffee Break: 'Salvini ha un problema. Non può far quadrare il cerchio: o tiene unita la sua maggioranza o tiene unita la maggioranza di governo. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Senaldi Candidatura

LiberoQuotidiano.it

Il giornalista direttore di Libero è intervenuto a Coffee Break: 'Salvini ha un problema. Non può far quadrare il cerchio: o tiene unita la sua maggioranza o tiene unita la maggioranza di governo. ...... che probabilmente vuole iniziare a contarsi ma non sul nome di Carlo Nordio , la cuiè ... Quirinale, la soffiata di Pietro: voci (clamorose) a Palazzo su Sergio MattarellaTuttavia il vero vincitore sarebbe Mattarella, che ha giocato alla siciliana, mentre Super Mario ha tradito, e nel caso sarebbe stato tradito, dalla sua troppa scuola americana Quirinale, la soffiata ...Quirinale, la soffiata di Pietro Senaldi: voci (clamorose) a Palazzo su Sergio Mattarella. I VERI FAVORITI. Tra ambi e terne, chi ha più probabilità di fare tombola sono sempre i due fuori rosa, Dragh ...