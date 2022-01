Sci alpino | discesa femminile Garmisch 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il, glie latv dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Pechino. Sulle piste tedesche tornano le gare veloci, con lalibera che andrà in scena, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 11.30.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - TgrRaiTrentino : Alpecimbra Fis Children Cup, tante soddisfazioni dai giovani azzurri. Penultima giornata ricca di podi per i giovan… - paolo_r_2012 : RT @alicesponton: “Fare squadra”, è questa la filosofia del Commissario di Governo @InfoToniolo raccontata nel libro dedicato ai Mondiali d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Saranno in tutto 32 gli atleti partecipanti impegnati in quattro discipline: para ice hockey,nordico e snowboard. Presenze che fanno registrare un incremento del 23% rispetto alla ...Fornitura da 25 milioni Alle gare di Pechino i battipista verranno impiegati per la preparazione delle piste dellonel National Alpine Ski Centre a Xiaohaituo, a circa 74 chilometri a nord ...Si alza ufficialmente il sipario sull'ultimo weekend di gare prima dei Giochi Olimpici di Pechino per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Le specialiste della velocit ...Saranno 32 gli azzurri a partecipare alle Paralimpiadi di Pechino 2022 (4-13 marzo), impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. La lista, che comprende tre ...