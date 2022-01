Salto con gli sci | Kamil Stoch si impone nel prologo di Willingen al rientro in Coppa del Mondo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo oltre tre settimane di pausa,rientra col botto nelladelmaschile dicon gli sci 2021-2022. Abbandonata la Tournée dei 4 Trampolini dopo la fragorosa mancata qualificazione di Innsbruck, il fuoriclasse polacco ha cercato di ritrovare le giuste sensazioni sul trampolino prima di tornare in gara nel circuito maggiore questo weekend sul Large Hill di, nell’ultima tappa antecedente ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Molto competitivo già in allenamento, il 34enne di Zakopane ha impressionato anche nelodierno sfruttando al meglio condizioni di favore e atterrando ad un solo metro dal punto HS (fissato a 147 metri). 136.2 lo score firmato dal tre volte Campione Olimpico, che si è imposto precedendo di un solo decimo ...

... che ha avuto la meglio su altre due Nazioni proprio all'ultimograzie ad uno strepitoso ... Markus Eisenbichler, Juliane Seyfart (che paga quasi 100 punti nel confronto direttoKramer sulle ...Queste aziende dovranno fare i contiuna decisa trasformazione del sistema energetico attuale. ... si potrà scongiurare un grave declino economico, occupazionale e sociale ed evitare unnel ...Dopo oltre tre settimane di pausa, Kamil Stoch rientra col botto nella Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2021-2022. Abbandonata la Tournée dei 4 Trampolini dopo la fragorosa mancata qualif ...La Slovenia domina in lungo e in largo la prova mista a squadre di Willingen e porta a casa il primo successo della sua storia in questo format nella Coppa del Mondo di salto con gli sci, avvicinandos ...