Quirinale | quinta votazione | Casellati non raggiunge il quorum | 382 i voti

MediasetTgcom24 : Il centrodestra voterà la Casellati #Quirinale #presidenzadellaRepubblica - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il centrodestra voterà alla quinta chiama uno dei nomi della rosa già noti, Letizia Moratti, C… - MediasetTgcom24 : In Forza Italia raccolta firme per ricandidare Berlusconi #Quirinale #presidenzadellaRepubblica… - LaStampa : Quirinale, telefonate e scambi di messaggi per Casellati durante la quinta votazione - annoupanoux : RT @PieraBelfanti: A vuoto il tentativo del centrodestra. -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale quinta

fumata nera. Elisabetta Casellati non supera il quorum (pari a 505 voti) e si ferma a 382 ...Salvini in mattinata ha lanciato ufficilamente per il centrodestra la sua candidatura al. Da ...71 franchi tiratori, Mattarella a 46 E' in corso lo spoglio dopo lavotazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. La seduta si è aperta alle 11. Le ... Leggi anche2022, ...La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha ottenuto meno di 400 voti nel corso del quinto scrutinio per l’elezione del Capo dello St ...Terminato con la fumata nera lo spoglio delle schede del quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica con il quorum fissato a 505. Non si sono presentati in aula […] ...