Quirinale 2022 | fumata nera anche alla sesta votazione Mattarella raddoppia i consensi e tocca quota 336 Giallo su una scheda in più

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il flop Casellati, tradita dai franchi tiratori in casa centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, insieme al resto dei partiti della coalizione implosa, scelgono di astenersi, tra facce scure in Aula, imbarazzi evidenti e leader che si ignorano al momento del voto.in casa centrosinistra e M5s, in attesa di possibili intese su un nome condiviso con Salvini, si decide per labianca. Ma, nel segreto dell’urna, arriva un segnale politico: il presidente della Repubblica uscente, Sergio, spinto da quei parlamentari che puntano ancora al bis (allontanato più volte dallo stesso capo dello Stato), da correnti interne al Pd, pezzi di M5S e Leu, vede crescere i propriti rispetto ...

... dopo aver ricevuto il parrucchiere, fatta la messa in piega e schiariti i capelli come nel giorno delle nozze, rafforzava la propria sicurezza d'essere eletta alragranellando gli ultimi ..."Mattarella al, ormai è chiaro. Basta perdere tempo con inutili tira e molla. Il Paese che noi stiamo rappresentando in questa importante votazione " scrive in nota la deputata del gruppo ...Era chiaro che fin dall'inizio che qualunque passo in avanti nella partita a scacchi per il Quirinale avrebbe avuto delle conseguenze per i partiti. Il ...Dopo la sesta fumata nera in serata, che segue il flop della candidatura di Elisabetta Casellati alla quinta votazione, ora il momento delle ...