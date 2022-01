Protima Babi | chi era la prima moglie di Kabir Bedi | “È stata davvero importante per me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è un attore conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Sandokan. Un ruolo che gli ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare diventando una vera e propria celebrità. Una fama che l’ha portato a conquistare anche il cuore di tantissime donne considerando che ha avuto una vita privata“affollata”. Quattro i matrimoni difinora celebrati: dal primo con lacon cui è stato sposato dal 1968 al 1973, la madre dei suoi primi due figli. Successivamentesi è sposato con Susan Humphreys, ma anche questa volta il matrimonio è naufragato. Poco dopo l’attore ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’attrice indiana Parveen, ma le cose non sono andate per il verso ...