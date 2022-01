(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) - Presso ledi Benevento è possibile salutare al meglio il proprio caro estinto, grazie alla, discrezione emesse in campo dalla contitolare Raffaellae dal suo staff, sempre attento a ogni minimo dettaglio per lasciare ai famigliari la possibilità di elaborare il lutto senza ulteriori pensieri Benevento, 28 gennaio 2022.Da due generazioni lesono a Benevento un punto di riferimento per tutte le famiglie colpite dall'evento luttuoso, che si trovano a doversi occupare di numerosi aspetti pratici e burocratici senza poter elaborare liberamente il proprio lutto. Lo sa bene Raffaella, contitolare delle ...

Advertising

lifestyleblogit : Onoranze Funebri Vallone: umanità e professionalità nel momento più difficile della vita - - Amadentus_ : Mi sa che quelli delle Onoranze Funebri FC devono cambiare la foto copertina #VlahovicBianconero - IBeefsquatch : Taffio: Quello delle onoranze funebri #leredita - Gazzettino : Nessuna #estorsione alla ditta di onoranze funebri, assolto il cappellano del #cimitero - ildumba : @mefisto94_ Eh purtroppo Ibrahimovic ha rifiutato le offerte dalle case di riposo e dalle onoranze funebri, lo so... -

Ultime Notizie dalla rete : Onoranze Funebri

ilgazzettino.it

... cappellano del Cimitero di Verona, che era stato condannato 26 febbraio 2015 dal Gip a un anno e due mesi e a una multa di 300 euro, per tentata estorsione ai danni di una ditta di... cappellano del Cimitero di Verona, che era stato condannato 26 febbraio 2015 dal Gip a un anno e due mesi e a una multa di 300 euro, per tentata estorsione ai danni di una ditta di. ...Oggi, 28 gennaio, è un giorno importante per la Croce Verde di Reggio Emilia. “Un giorno storico possiamo dire, perché arriviamo alla conclusione di una complessa fase di ristrutturazione e ampliament ...Oggi, 28 gennaio, è un giorno importante per la Croce Verde di Reggio Emilia. “Un giorno storico possiamo dire, perché arriviamo alla conclusione di una complessa fase di ristrutturazione e ampliament ...