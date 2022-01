Non funziona WeTransfer il 28 gennaio, problemi e down completo del servizio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non funziona WeTransfer in questo venerdì 28 gennaio. problemi gravissimi, se non un vero e proprio down possono essere confermati all’inizio di questo ultimo weekend di gennaio. Il servizio utilizzato in tutto il mondo per il trasferimento di contenuti di grandi dimensioni non è raggiungibile da diversi paesi del mondo e la cosa rappresenta una vera e propria anomalia proprio per la piattaforma, di solito impeccabile, appunto nel servizio reso. Il servizio downdetector mette in evidenza, già al momento di questa pubblicazione esattamente alle ore 11:30 italiane, qualche centinaio di alert di utenti che testimoniano problemi con il servizio. Dal momento che non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nonin questo venerdì 28gravissimi, se non un vero e propriopossono essere confermati all’inizio di questo ultimo weekend di. Ilutilizzato in tutto il mondo per il trasferimento di contenuti di grandi dimensioni non è raggiungibile da diversi paesi del mondo e la cosa rappresenta una vera e propria anomalia proprio per la piattaforma, di solito impeccabile, appunto nelreso. Ildetector mette in evidenza, già al momento di questa pubblicazione esattamente alle ore 11:30 italiane, qualche centinaio di alert di utenti che testimonianocon il. Dal momento che non ...

Advertising

oneironut : @marheeve I feel you ?? non funziona il mal comune mezzo gaudio, ma sto considerando anche l'opzione di tornare a st… - RamsesT22 : @CesareOrtis @meeafshjgkl Ragazzi se questo è l'effetto che vi fanno i social chiudete tutto e riprendetevi. Quando… - YNJG01 : @jupheeter non funziona - Annamaria_1961 : @Carlomrtz ancora non hai capito come funziona.. inutile fare nomi da bruciare .. il nome deve uscire da una riun… - MissSklero : @yoonlightx Che poi devo essere sincera da shop coreani compro spesso, ma non mi sono mai vista applicare delle tas… -