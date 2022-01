Milan, Diaz accende il derby: “Scudetto all’Inter? Manca ancora molto” (Di venerdì 28 gennaio 2022) In un’intervista realizzata da Sportmediaset, il numero 10 rossonero Brahim Diaz ha parlato durante la sosta della Serie A, che ripartirà il prossimo weekend, quando a San Siro si giocherà l’attesissimo derby tra Inter e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica. LA POSITIVITÀ AL COVID – “Col covid è stato difficile, sono stato per 12 giorni a casa e ho avuto qualche sintomo. Adesso però sto bene, non voglio trovare scuse e posso finalmente tornare alla mia migliore condizione per aiutare la squadra“. IL PESO DELLA 10 – “Mi piace avere la leadership e le responsabilità. Giocare nel Milan è un orgoglio, ed avere la maglia numero 10 so che è una grande responsabilità, ma ho la personalità giusta per portarla. Ho voglia di fare grandi cose con la 10 e con il club“. Milan, Venezia, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) In un’intervista realizzata da Sportmediaset, il numero 10 rossonero Brahimha parlato durante la sosta della Serie A, che ripartirà il prossimo weekend, quando a San Siro si giocherà l’attesissimotra Inter e, rispettivamente prima e seconda in classifica. LA POSITIVITÀ AL COVID – “Col covid è stato difficile, sono stato per 12 giorni a casa e ho avuto qualche sintomo. Adesso però sto bene, non voglio trovare scuse e posso finalmente tornare alla mia migliore condizione per aiutare la squadra“. IL PESO DELLA 10 – “Mi piace avere la leadership e le responsabilità. Giocare nelè un orgoglio, ed avere la maglia numero 10 so che è una grande responsabilità, ma ho la personalità giusta per portarla. Ho voglia di fare grandi cose con la 10 e con il club“., Venezia, ...

